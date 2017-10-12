Дмитрий Квартальнов - об игре с "Нефтехимиком": "Игра была равная - туда-сюда"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после победы над "Нефтехимиком" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда добилась положительного результата, использовав ошибки соперников.

– Неплохая была игра, – цитирует сайт "Нефтехимика" Квартальнова. – Мне кажется, равная была игра – туда-сюда. Мы, наверное, использовали какие-то ошибки, в каких-то моментах забили эти голы. И вратарь чуть-чуть подвыручил.