01:30 | Хоккей — КХЛ

Дмитрий Квартальнов - об игре с "Нефтехимиком": "Игра была равная - туда-сюда"


Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после победы над "Нефтехимиком" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда добилась положительного результата, использовав ошибки соперников.

– Неплохая была игра, – цитирует сайт "Нефтехимика" Квартальнова. – Мне кажется, равная была игра – туда-сюда. Мы, наверное, использовали какие-то ошибки, в каких-то моментах забили эти голы. И вратарь чуть-чуть подвыручил.

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/andrey-nazarov:-rebyata-staralis,-nikogo-iz-ne-mogu-upreknut--53157/

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