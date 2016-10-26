Дмитрий Квартальнов: "Новосибирск - город номер один в КХЛ"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов выразил восхищение работой "Сибири". По его мнению, Новосибирск является городом номер один в КХЛ.

- У "Сибири" в домашних матчах реально есть шестой игрок, там на каждой игре сумасшедшая атмосфера, и это здорово, - цитирует "Р-Спорт" Квартальнова. - Есть восхищение этим клубом, видна работа тренерская, работа менеджмента, ребята стараются. И сам город, конечно, город номер один в КХЛ. Есть и другие города, где здорово болеют, но Новосибирск стоит особняком в лиге, такого больше нет нигде.