14:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов: "Новосибирск - город номер один в КХЛ"

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов выразил восхищение работой "Сибири". По его мнению, Новосибирск является городом номер один в КХЛ.

- У "Сибири" в домашних матчах реально есть шестой игрок, там на каждой игре сумасшедшая атмосфера, и это здорово, - цитирует "Р-Спорт" Квартальнова. - Есть восхищение этим клубом, видна работа тренерская, работа менеджмента, ребята стараются. И сам город, конечно, город номер один в КХЛ. Есть и другие города, где здорово болеют, но Новосибирск стоит особняком в лиге, такого больше нет нигде.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161026/1111349824.html

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