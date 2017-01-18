Дмитрий Квартальнов: "Ничушкин точно поедет на матч звезд"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения от московского "Динамо" (0:1) отметил, что матчи с этим соперником всегда были хорошие. По его словам, у подопечных получалось отскакивать на последних минутах.

– Проблема ЦСКА в третьем периоде в том, что ребята в зону не привозили шайбу...

– Это для нас это большой вопрос. Если вспоминать все наши игры с "Динамо", они всегда были хорошие, и мы на последних минутах отскакивали. Нам вознаграждалось за то, что команда работала. Если команда работает – где-то придет.

– Как оцените игру Валерия Ничушкина после долгого пропуска?

– Он давно не играл. Могу точно сказать, что на Матч звезд Валера готов ехать.

– Была информация, что в команде эпидемия.

– Мамин и Киселевич заболели, но мы на это не смотрим. У нас есть люди, кто есть, те и выходят.

– Они поправятся к следующим матчам?

– У нас сейчас перерыв четыре дня. Должны поправиться. Вот ситуация с Андреем Светлаковым нас очень беспокоит. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)