Дмитрий Квартальнов: "Ничушкин точно поедет на матч звезд"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения от московского "Динамо" (0:1) отметил, что матчи с этим соперником всегда были хорошие. По его словам, у подопечных получалось отскакивать на последних минутах.
– Проблема ЦСКА в третьем периоде в том, что ребята в зону не привозили шайбу...
– Это для нас это большой вопрос. Если вспоминать все наши игры с "Динамо", они всегда были хорошие, и мы на последних минутах отскакивали. Нам вознаграждалось за то, что команда работала. Если команда работает – где-то придет.
– Как оцените игру Валерия Ничушкина после долгого пропуска?
– Он давно не играл. Могу точно сказать, что на Матч звезд Валера готов ехать.
– Была информация, что в команде эпидемия.
– Мамин и Киселевич заболели, но мы на это не смотрим. У нас есть люди, кто есть, те и выходят.
– Они поправятся к следующим матчам?
– У нас сейчас перерыв четыре дня. Должны поправиться. Вот ситуация с Андреем Светлаковым нас очень беспокоит. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
outz
Мда. Вот в том и разница между НХЛ и КХЛ, что у нас на матч звёзд едет Ничушкин. А у них не едет даже Панарин.
22:55