Дмитрий Квартальнов: "Ничушкин рвется в бой, но надо, чтобы он был готов на сто процентов"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Сибирью" (2:1) отметил, что игры с этим соперником всегда получаются хорошие. Кроме того, наставник армейцев подчеркнул, что нападающий Валерий Ничушкин рвется в бой после тарвмы нижней части тела, полученной им в октябре.

- С "Сибирью" у нас всегда получаются хорошие игры. Начали встречу неплохо, затем очень слабо сыграли второй период. Игра за несколько моментов перевернулись, потому что они вышли биться. В стыках и борьбе мы проигрывали в одну калитку. Из-за этого игра потихоньку перевернулась, было тяжело перестроиться. Забили гол сразу после 1:1. Есть моменты, над которыми нам надо поработать и что-то улучшить.

- Сыграет ли Ничушкин с "Динамо" и в Матче звезд?

- Половина на половину. Он рвется, он готов. Но будем смотреть. У нас есть травмированные ребята, без них пока обходимся. Хотелось бы, чтобы Валера сыграл, но надо, чтобы он был готов на сто процентов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)