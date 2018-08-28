Дмитрий Квартальнов: "Непонятна трактовка "поздний силовой прием". В остальном хорошие изменения в правилах"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов принял участие в пресс-конференции перед стартом нового сезона КХЛ. Первую игру сезона железнодорожники проведут 2 сентября дома с "Авангардом". Слова Квартальнова приводит официальная группа "Локомотива" во "Вконтакте".

(Об изменениях в правилах) Пока непонятна трактовка "Поздний силовой прием". В остальном - это хорошие изменения.

(О Салаке) Мы просматривали многих вратарей, но в итоге остановились на Салаке. Надеюсь, что Александр покажет себя с лучшей стороны, как было в лучшие годы в Сибири. Он на это способен.

(О предсезонной подготовке) Здорово, что проходили практически всю предсезонку в Ярославле. Турниры в Сочи и Риге немного разные. В Сочи было только начало лета, в Риге не было множества наших ребят (которые уехали в "Локо"). График был тяжеловатый (3 дня - 3 игры в Риге), но всей проделанной работой мы довольны. Кто-то смотрелся получше в Сочи, кто-то - в Риге.

(О сотрудничестве с "Ладой") То, что "Лада" стремится побеждать, это здорово. Мы рады, что наши игроки будут получать игровую практику именно там. Те игроки, которые не будут пробиваться в КХЛ, будут играть в ВХЛ и МХЛ, если позволит возраст.