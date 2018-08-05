Дмитрий Квартальнов: "Нельзя просто взять и поставить молодежь. Берем на себя определенный риск"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов в интервью "РИА Новости" рассказал, как планирует использовать новичков Степана Санникова и Давида Деарне. Также специалсит объяснил, почему в составе будет много молодых хоккеистов.

- Уже забивает Степан Санников. Все-таки он целенаправленно шел к вам в "Локомотив"?

- Это нужно у Степки скорее спрашивать. Мы хотели точечно усилиться и пригласили парня. Рады, что он согласился, принял наше предложение. Молодец, что забивает. Если он будет играть в пятерке легионеров, и мы говорили с ним об этом, то у него будет очень много шансов забить, он должен быть к этому готов.

- Согласны, что Санникову нужно было раньше уходить из "Сибири"?

- Сложно вот так абстрактно рассуждать, у него же был действующий контракт, он был неограниченно свободным агентом. Не все моменты игрок может контролировать, он не мог просто так взять и уйти.

- Удивило, что вы поставили новичка Давида Деарне на край. Он и сам говорит, что не привык играть на этой позиции.

- А где он привык играть?

- В центре.

- Пока вот так у нас, пока вот так.

- Действительно столько молодежи нет, пожалуй, ни в одном клубе КХЛ. Это установка руководства "Локомотива", или, что называется, грех не пользоваться такими кадрами?

- Этих ребят надо подготовить, нельзя просто взять и поставить молодежь в состав. Да, здесь мы берем на себя определенный риск, ответственность, не без этого. Но ребята готовы к этому, критический момент мы уже прошли, мы уже играли молодежью в прошлом сезоне.