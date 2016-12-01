15:15 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов: "Не понравился первый период в исполнении ЦСКА"

0
0
0

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (2:1) отметил, что команда слабо провела первый период. По словам специалиста, игра была сложной и очень напряженной.

– Безусловно, мы рады победе в таком непростом матче, – приводит пресс-служба "Амура" слова Квартальнова. – В пассив команде я бы записал первый период. Ребята показали не ту игру, которую мы бы хотели видеть. Потом немного перестроились, были моменты. Много не забивали. Вратарь "Амура" держал в тонусе команду хозяев. Получилась нервная, сложная игра.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=QLSdE-Ll4oI

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ