Дмитрий Квартальнов: "Не понравился первый период в исполнении ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (2:1) отметил, что команда слабо провела первый период. По словам специалиста, игра была сложной и очень напряженной.

– Безусловно, мы рады победе в таком непростом матче, – приводит пресс-служба "Амура" слова Квартальнова. – В пассив команде я бы записал первый период. Ребята показали не ту игру, которую мы бы хотели видеть. Потом немного перестроились, были моменты. Много не забивали. Вратарь "Амура" держал в тонусе команду хозяев. Получилась нервная, сложная игра.