Дмитрий Квартальнов: "Наконец-то закончился длинный период и есть время передохнуть"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Слованом" (4:2) рассказал, чем его команда будет заниматься во время паузы в чемпионате. Тренер похвалил свою команду за игру.

– Мы довольны тремя очками. Наконец-то закончился длинный для нас период, есть время передохнуть. По игре могу сказать, что где-то что-то не получается, но будем работать, идти дальше. Пока нормальное турнирное положение. Есть вопросы, но они есть всегда. Мальчишки – молодцы.

– Позавчера объявили состав сборной России на Кубок Карьяла. Из ЦСКА вызвали пять игроков, трое из которых сегодня остались в запасе.

– Они стали уже готовиться. Единственное – Ожиганов приболел, а остальным дали отдохнуть. Валерка (Ничушкин. – Прим. "СЭ") вообще только начал играть и сейчас будет выступать за сборную и в дальнейшем тоже на Кубке Первого канала. Мы его готовим.

– Сейчас предстоит пауза две недели. На какие компоненты обратите внимание?

– Нужно отдохнуть, восстановиться и делать то, что мы обычно делаем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)