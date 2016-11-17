Дмитрий Квартальнов: "Надо похвалить вратаря ЦСКА Филоненко"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Югрой" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечным нужно было активнее лезть на пятак. Он добавил, что вратарь команды Виктор Фаст травмирован.

– Преимущество в атаке у нас было, но реальной опасности создавали очень мало. Все-таки надо было лезть на пятак, как в эпизоде со второй заброшенной шайбой, когда Мамин это сделал. Соперник подборы забирал, не давал нам это сделать большую часть игрового времени. Инициатива у нас была, но последние моменты подвели. И вратарь, конечно, у них сыграл здорово. Нашего голкипера Филоненко надо похвалить. Первая игра у него: была. Он – молодец, вытащил несколько моментов, когда были резкие контратаки.

– Всем ли дали отдохнуть из тех, кто пропустил матч?

– Фаст травмирован. Как сказал доктор, Фаст вернется через неделю. Сергей Андронов будет играть в следующем матче. Чуть поберегли его, он должен был играть. Остальные отдыхали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)