Дмитрий Квартальнов: "Надеюсь, что из Николая Коваленко вырастет второй "танк"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после победы над "Динамо" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что доволен итогами выездной серии.

– Тяжелая была поездка, – рассказал Квартальнов. – Мы довольны тем, как ее закончили. Радует, что сыграли на ноль. У нас молодой вратарь играет. Мы большой матч в Питере на ноль сыграли и теперь тоже. Стали меньше пропускать. Это плюс. Но и работать надо еще много.

– Вы отмечали, что многое в этом сезоне будет зависеть от того, как стабильно молодежь будет держать уровень системы. Она выходит на стабильность, которую вы требуете?

– Ребенок рождается и растет. Так же и ребята. С ними работаешь, они развиваются. Рад, что они добавляют, держат уровень. Им непросто. Мы можем где-то просесть, но они молодцы, продолжают работать.

– Ставка на молодежь была продуманной или это необходимость?

– Кто есть в команде, тот в составе. Легко сказать, поставить молодого игрока, но с ним надо работать, брать риск на себя. Результат тоже никто не отменял. У "Динамо" тоже молодая команда играла. Здорово, что молодые выступают на приличном уровне.

– Из Коваленко вырастет второй "танк"?

– Надеюсь.

– Когда будет готов Салак?

– Конкуренция никому не мешает, всегда движет. Мы с ним работали. В прошлом сезоне у него была хорошая статистика. Ждем возвращения со дня на день. (Елена Григорьевская)