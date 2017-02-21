Дмитрий Квартальнов: "Мы ждали и готовились именно к такой серии, жесткой"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Йокеритом" (4:2) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина остался недоволен игрой команды. По его словам, серия будет жесткой, передает из ЛД ЦСКА корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Первая игра, победа – это здорово, но есть проблемы. Над чем нам немножко поработать надо. Результатом довольны, но не содержанием. Как правильно сказал Ялонен, второй период не понравился.

– В регулярном чемпионате "Йокерит" превзошел ЦСКА по силовым приемам. А сегодня у армейцев двукратное преимущество. Напоминали перед матчем команде, что важно не только по счету выиграть, но и в силовой борьбе?

– Да мы обо всем вспоминали. Игры с "Йокеритом" разбирали, уделяли этому внимание.

– Что произошло в концовке?

– Посмотрите как следует, что было перед игрой "6 на 5". Посмотрите на лавку тренерскую (имеется в виду лавка "Йокерита" – Прим. "СЭ"), запись, наверное, есть.

– Что же случилось во втором периоде?

– Я не могу понять. Не могу сказать, что это недонастрой. Это какая-то цепь. Один игрок выпал, сразу второй. Рушилась целостность, схема игры. Один делает ошибку, сразу же второй. Хорошо, что в концовке второго периода провели несколько хороших смен. Вообще, мы во второй двадцатиминутке допустили восемь потерь. Это много для нашей команды даже за целую игру.

– Вы довольны единственной сменой Карнаухова (он впервые вышел на лед перед массовой дракой за 17 секунд до конца и получил 5 минут штрафа)?

- Он молодец. Такая игра получилась – вся такая серия и будет. Мы ждали и готовились именно к такой серии, жесткой.