Дмитрий Квартальнов: "Матчи в Череповце даются ЦСКА тяжело"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов выразил удовлетворение игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" (2:0). Он отметил, что в некоторых моментах армейцам не хватало свежести.

– Мы довольны этой победой, – цитирует официальный сайт "Северстали" Квартальнова. – Матчи в Череповце всегда нам даются тяжело. В том году проиграли. Сегодня ребята молодцы, терпели до конца. Где-то Илюха (Сорокин) сыграл хорошо. Немного голов, но мы старались, соперник здорово играл в обороне и не давал нам забить. Нам немного не хватало свежести. Но победой довольны.