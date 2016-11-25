23:42 25 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов: "Матчи в Череповце даются ЦСКА тяжело"

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов выразил удовлетворение игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" (2:0). Он отметил, что в некоторых моментах армейцам не хватало свежести.

– Мы довольны этой победой, – цитирует официальный сайт "Северстали" Квартальнова. – Матчи в Череповце всегда нам даются тяжело. В том году проиграли. Сегодня ребята молодцы, терпели до конца. Где-то Илюха (Сорокин) сыграл хорошо. Немного голов, но мы старались, соперник здорово играл в обороне и не давал нам забить. Нам немного не хватало свежести. Но победой довольны.

Дополнительная информация

http://severstalclub.ru/Press/severstalclub/40329/1/

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