Дмитрий Квартальнов: "Любой матч поучителен. Но поражение от "Авангарда" было давно"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов - о победе над ЦСКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- По игре – для нас сложился хороший матч, - отметил Квартальнов. - Хороший второй период. В начале матча выстояли, когда получили два удаления. Игру довели до победы, хотя в третьем периоде был серьезный момент. Но выдержали, молодцы. У нас старались играть все линии. Молодым ребятам, выходившим на лед, такие моменты в матче с серьезным соперником очень нужны.

- Получается, крупное поражение в первом матче сезона от "Авангарда" пошло на пользу?

- Любая игра поучительна, не важно, победа или поражение. Но названный вами матч был уже давно.

- Почему остальные тренеры боятся доверять молодежи так же, как вы?

- Не знаю, давайте вопросы по нашей команде.

- Что с Кронваллем?

- У него травма. (Михаил ЗИСЛИС)