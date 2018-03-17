Дмитрий Квартальнов: "Локомотиву" удался только второй период"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после победы над СКА (2:1) во втором матче серии отметил, что команда удержала победу благодаря игре вратаря. Железнодорожники сравняли счет в серии, 1-1.

– Сегодня чуть побольше скажу. Выиграли, но, опять же, Питер начал мощно и здорово. Нам, в общем-то, удался только второй период. И в конце Судницин держал нас в игре. Мы ему очень благодарны. И оборона сыграла неплохо.

– Почему именно Денисенко? И почему вместо Козуна?

– Мы так решили.

– Просто Денисенко раньше не играл в КХЛ.

– Теперь сыграл.(Игорь ЕРОНКО)