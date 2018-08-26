Дмитрий Квартальнов: "Локомотиву" от СМИ достается больше всего. Это неправильно"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов рассказал спецкору "СЭ" о своем отношении к критике трансферной кампании ярославского клуба.

- Как вы теперь будете строить отношения с Брэндоном Козуном?

- Ребята, я вас не понимаю. О чем вы вообще говорите? Он тут показал, что находится в неплохой форме. Мы будем работать и дальше. Он – игрок и должен выполнять задания тренера. У нас нет никаких личных проблем.

- Да вы с ним ругались постоянно.

- И со многими ругался. Меня не устраивало то, какой хоккей они показывали. Но это же совсем не значит, что у меня с ним какие-то личные проблемы.

Вы нас ругаете по поводу расторжений контракта. Только "Локомотив" разве так работает? Нет же. Посмотрите, что у других клубов происходит.

- Вы просто читаете про "Локомотив", вот вам и кажется, что только про него пишут.

- Нет, я про всех читаю, но именно нам достается больше всего. Но это неправильно. Это большой бизнес, тут всякое случается. (Алексей ШЕВЧЕНКО)