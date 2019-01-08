Дмитрий Квартальнов: "Локомотив" заслужил победу над ЦСКА"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после победы над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0) заявил, что его команда заслужила этот результат.

- Была "живая" игра. Мало голов, повезло с отскоком, - приводит слова Квартальнова официальный сайт "Локомотива". - Здорово сыграли вратари - и Илья Коновалов, и Илья Сорокин. Доволен тем, как "Локомотив" работал в обороне - соперник немного поджал нас, но мы справились. Сегодня мы заслужили победу.

"Локомотив" занимает 4-е место в Западной конференции, имея в активе 63 очка.

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