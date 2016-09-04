Дмитрий Квартальнов: "Кугрышев сыграет в Казани"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Ладой" (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, когда сможет сыграть нападающий Дмитрий Кугрышев. Также Квартальнов похвалил Семена Кошелева, который провел первый матч в этом сезоне и Данилу Квартального, забросившего первую шайбу в КХЛ, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕСКАЯ.

– Сегодня был первый матч в сезоне для Семена Кошелева и первая шайба в КХЛ у Данилы Квартального. Как оцениваете их игру?

– Ребята – молодцы. Мы давали им определенное задание, они должны были быть моторчиками у нас, поставили их в молодежное звено. Они держали темп, скорости. В общем, нормально сыграли.

– Скоро центральный матч против СКА, который будет ослаблен, без лидеров. Готовите им сюрпризы в этой связи?

– У нас следующая очень важная игра в Казани, которая состоится уже послезавтра. Мы не думаем, как будем играть со СКА. И потом, я не понимаю слово ослабленные. У нас сегодня не было сегодня 8-9 ведущих игроков. Это не о чем не говорит. Выходит играть команда. Те люди, которые выходят играть – они готовы это делать за наши четыре буква на груди. Поэтому не соглашусь, что СКА ослаблен. Они что играть не будут? Может они будут еще сильнее в два раза и больше мотивированы.

– Как Кургышев себя чувствует?

– Он будет играть в Казани.