Дмитрий Квартальнов: "Кудрявцев получил свой шанс и оправдывает его"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов оценил игру 21-летнего нападающего команды Павла Кудрявцева, который забросил свою дебютную шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" (3:1).

– Тяжелая для нас игра. Провели хороший третий период, в котором сыграли как хотели, – сказал Квартальнов. – В первых двух периодах игра шла со скрипом. "Спартак" играл жестко и прессовал нас. Коновалов давал нам шанс на последнем рубеже. А в третьем игровом отрезке за наше терпение и работу мы получили забитые голы. Ребята молодцы, старались.

Как оценю игру Кудрявцева, который сегодня забросил первую шайбу в КХЛ? Пашка молодец, он прогрессирует. Ему тяжело. Для нашей команды это поздний игрок, он раскрылся только в прошлом году. Тогда мы его не привлекали, а в этом сезоне дали шанс. По мере тех возможностей, которые существуют в "Локомотиве", он получил свой шанс и оправдывает его.

Игра в большинстве? Мы практически не наносили бросков, это для нас большая проблема. (Владислав Уткин)