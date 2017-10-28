Дмитрий Квартальнов: "Картаев травмирован, Аверин не сыграл с "Витязем" по личным причинам"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов отметил, что у его команды впереди еще много работы. Специалист также добавил, что нападающий Егор Аверин не сыграл с "Витязем" (4:2) из-за личных проблем.

– Владислав Картаев травмирован, нам не хватает его, как и Макса Тальбо, – цитирует "Р-Спорт" Квартальнова. – Егор Аверин не сыграл с "Витязем" по семейным обстоятельствам, ему нужно было отлучиться, и мы отпустили его.

Поверьте, команда еще не на ходу. Даже месяца не прошло, как я в Ярославле. По сути, работа только начинается, много очень работы впереди. Пока у нас такие победы идут, что где-то вратарь чуть-чуть поможет, где-то мы забьем, а до идеала далеко пока. До того, что мы хотим получить, как видим эту команду, далековато еще. Просто нет времени, игры через день идут, и результат никто не отменял, так что довольно сложно реализовать все, что хочешь. Но мы боремся с этим, работаем.