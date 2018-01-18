Дмитрий Квартальнов: "Игра с "Северсталью" - веселая для болельщиков и тяжелая для тренеров"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после победы над "Северсталью" (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отдал должное сопернику за реализацию большинства. Также специалист отметил, что его игроки смотри перестроиться после прошлых неудач.

– Веселый матч получился. Качельный, – сказал Квартальнов. – В первом периоде здорово играл Череповец. Во втором периоде лучше были уже мы. К сожалению, мы опять получили четыре шайбы в меньшинстве. Нужно отдать должное сопернику, который реализовывает численное превосходство, который умеет это делать. Здорово, что забили в овертайме и выиграли.

– С чем связано неудачное начало матча вашей команды?

– Соперник здорово играл. Здорово накатывал, первым был на подборе. А мы опаздывали. Мы провели ужасную предыдущую игру, были проблемы. Но хорошо, что ребята перестроились. Повторюсь, "Северсталь" здорово начала, нужно отдать должное команде соперника.

– С какими мыслями и воспоминаниями приезжаете в Череповец? Часто вспоминаете череповецкий опыт работы?

– Мысли самые положительные. Хорошая команда в Череповце. Я считаю, "Северсталь" достойна попадания в плей-офф. Сегодня было очень приятно здесь играть. Был полный дворец, в такой атмосфере всегда приятно играть. Такая игра как сегодня, она веселая для болельщиков. Для нас, для тренеров она тяжелая. Было приятно приехать в Череповец.

– Сейчас "ходят" слухи о том, что Череповец может лишиться команды КХЛ, как вы к этому относитесь?

– Я бы оставил все команды. Мне тяжело представить, что Череповец останется без хоккея. Но решение принимают не тренеры.