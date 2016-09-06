Дмитрий Квартальнов: "Игра с "Ак Барсом" была боевая, наверное, где-то ЦСКА повезло"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ак Барсом" (3:1) подчеркнул, что команда серьезно настраивается на каждую игру. Специалист отметил, что встреча получилась боевой.

- Мы очень рады победить в Казани, - приводит "Бизнес Online" слова Квартальнова. - Боевая игра была - мы победили, наверное, где-то повезло.

- Как оцениваете игру Данилы Квартальнова?

- Неплохо. Сегодня была у него первая серьезная игра на выезде - нормально сыграл и будет играть дальше.

- Чувствовали какой-то особенный настрой Петрова на сегодняшний матч?

- У нас на каждую игру серьезный настрой.