23:55 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов: "Игра с "Ак Барсом" была боевая, наверное, где-то ЦСКА повезло"

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ак Барсом" (3:1) подчеркнул, что команда серьезно настраивается на каждую игру. Специалист отметил, что встреча получилась боевой.

- Мы очень рады победить в Казани, - приводит "Бизнес Online" слова Квартальнова. - Боевая игра была - мы победили, наверное, где-то повезло.

- Как оцениваете игру Данилы Квартальнова?

- Неплохо. Сегодня была у него первая серьезная игра на выезде - нормально сыграл и будет играть дальше.

- Чувствовали какой-то особенный настрой Петрова на сегодняшний матч?

- У нас на каждую игру серьезный настрой.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/171223

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