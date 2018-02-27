Дмитрий Квартальнов: "Хоккей получился не совсем игровой"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после победы над "Спартаком" (2:0) в матче регулярного чемпионата отметил, что доволен тем, что его команда сыграла на ноль.

– Мы довольны результатом, тем, что сыграли на ноль, – сказал Квартальнов. – Но чувствовалось в первом периоде волнение, скованность. Хоккей получился не совсем игровой. Но был большой перерыв. Тем, что победили – мы довольны.

– Почему легионеры не играли и Аверин?

– Не только Аверин не играл. Еще Локтионов, Мосалев. Все по плану. Играли те, кто был сегодня готов. У нас заболел один человек, дали передохнуть.

– С турнир точки зрения победа "Локомотиву" не очень была нужно и следующая игра тоже ничего не решит. В следующем матче эти ребята тоже будут отдыхать? Побережете их?

– Вы зря так говорите. Мы матч хотели выиграть. Решающий или нет. Как получится.

– "Спартаку" победа была нужна больше.

– Она всем нужна.

– Первая пара плей-офф известна – "Локомотив" – "Торпедо". Ваше мнение?

– Получилось так, как получилось. Мы никого не выбирали. Будем играть с "Торпедо". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)