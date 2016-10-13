Дмитрий Квартальнов: "Хочу извиниться перед Ничушкиным и командой. Мои слова были сказаны на эмоциях"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над минским "Динамо" (7:2) извинился за свои слова в адрес нападающего Валерия Ничушкина, сказанные после поражения от "Йокерита". Тренер добавил, что армейцы провели хороший матч с "Динамо".

– На прошлой пресс-конференции вы сказали, что в команде не было лидеров, а когда маховик раскрутится – все лидеры. Кто сегодня раскрутил этот маховик?

– Вся команда сыграла хорошо. Если мы берем прошлую игру, то, пользуясь случаем, хочу извиниться, прежде всего, перед Валеркой (Ничушкиным. - Прим. "СЭ") и командой. То, что было сказано после прошлой игры – сказано на эмоциях. Больше такого не повториться. Этого нельзя делать. Это наше внутреннее дело. В прессе не надо такое говорить.

– Не считаете, что этот резонанс наоборот помог?

– Я сказал то, что сказал.

– В раздевалке Владимиру Жаркову был задан вопрос по поводу ваших слов после прошлой игры, и он сказал, что в раздевалке были более жесткие высказывания, и это ребят больше завело, чем то, что вы сказали на пресс-конференции.

– Слова, которые мы говорим в раздевалке, останутся между нами. Была череда поражений. Ты же не будешь каждый раз что-то жестко говорить. Есть и другие методы. То, что здесь было сказано о Валерке, было сказано о его игре. Но он – это часть команды. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).