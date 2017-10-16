Дмитрий Квартальнов: "Если в команде анархисты с характером, они переворачивают игру"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после победы над "Северсталью" (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что не будет обсуждать с журналистами вратарский вопрос в команде. Также специалист отметил, что у него остался неприятный осадок после встречи, несмотря на победу.

– Хороший первый период, – сказал Квартальнов. – Игра складывается из мелочей: соперник начинает играть лучше, потому что другая команда дает это, какие-то подарки делает, какие-то недопустимые вещи. К сожалению, сегодня мы позволили перевернуть игру. Выиграли, а осадок остался неприятный. Через это, конечно, нужно пройти. У нас хорошая команда, и она не имеет права после хорошего отрезка игры уходить в тень, мы должны двигаться дальше шаг за шагом. Не удел нашей команды – сыграть хорошо и дальше пойти "на волнах", надо держать уровень все три периода. К сожалению, это не получилось – через это нужно будет пройти, поработать и двигаться дальше.

– Насколько серьезен вратарский вопрос в "Локомотиве"?

– Вратарский вопрос обсуждать не буду.

– Согласны ли с тем, что во втором периоде началась анархия?

– Если есть анархисты с характером, они дальше переворачивают игру и доводят дело до конца, если характера нет, то надо играть так, как им сказали, попроще. Вот какая грань.

– Сегодня была ротация среди нападающих по ходу игры. Тренерский штаб пытался что-то найти?

– Сегодня Козун вернулся в строй, поэтому были небольшие перестановки. У легионеров была своя тройка, Тальбо выбыл на неопределенный срок, поэтому ищем сочетание.

– Но атака "ожила" в недавних матчах?

– С атаки все безобразие и началось.

– Раньше команда после игры шла крутить велосипед, сейчас отправляется в зал. С чем связаны изменения?

– Не могу сказать, что было с командой раньше. Я знаю, что происходит с командой сейчас – они ходят в зал.