Дмитрий Квартальнов: "Если полностью не отдаешься игре, то нужно заниматься чем-то другим"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после поражения от "Северстали" (0:1) подчеркнул, что пропущенному голу привела небольшая ошибка. По словам специалиста, железнодорожники должны улучшить свою игру в большинстве.

– Много играли в меньшинстве, неплохо играли, к пропущенной шайбе привела небольшая ошибка. В конце у нас был очень большой шанс, и нам надо серьезно подумать над большинством, – приводит пресс-служба ярославцев слова Квартальнова. – Считаю, у нас очень мастеровитые ребята играют в большинстве, но сегодня оно было откровенно слабым.

Наверное, каждый хоккеист хочет сыграть в большинстве, потому что есть шанс забить, поэтому есть ответственность, она должна быть запредельной. Может, они играют слишком много, но они должны серьезно подумать – у нас команда, и на них лежит ответственность за всю команду.

– Елесин получил штраф до конца, до этого была дисквалификация. Это горячность?

– Знаете, нам нужны такие игроки, как Елесин. В прошлом матче с "Северсталью" по силовым приемам было 37-17 в пользу соперника, мы сегодня обращали внимание на этот момент. И этот парень играет так, как мы просили – он никому не хотел нанести травму, соперник немного опустил голову, потом выходил, играл. Этот момент надо посмотреть.

– Возможно, вялое начало встречи сослужило команде плохую службу?

– У нас была тяжелая поездка, мы ждали, что будет тяжелый матч, но это работа игроков. Надо отдаваться игре, стыкам, борьбе, выполнять то, что говорит тренер. Это не просто так. Тяжело – сто процентов. Но если не получается, можно идти заниматься чем-то другим, но там тоже непросто, по восемь часов работаешь, но придешь в банк и там другие цифры увидишь.