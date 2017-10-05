Дмитрий Квартальнов: "Если честно, я еще даже не успел обдумать, осознать все полностью"

Новый главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов в интервью "Р-Спорт" признался, что у него не было времени подготовить команду к матчу регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (2:0). По его словам, такое неожиданное назначение добавляет интереса.

– Вы впервые увидели команду утром в день матча с московским "Динамо". Как в такой сжатый срок готовить команду?

– Здесь на самом деле сложно было что-то успеть. Я должен сказать слова благодарности (покинувшему пост главного тренера ярославцев во вторник) Леше Кудашову, он подготовил реально классную команду. Но получилось так, что он покинул клуб, которому нужно было выходить из ситуации, когда пошла затяжная серия поражений.

– Для вас, получается, это будет первый опыт, когда вы приходите в новый клуб по ходу сезона.

– Именно так, и это делает приглашение в "Локомотив" еще интереснее.

– Думаете, будет чуть легче или чуть сложнее?

– Посмотрим, сложно сказать. Должно время пройти, чтобы можно было судить. Так, если честно, я еще даже не успел обдумать, осознать все полностью, потому что просто времени не было – утром вчера уже на льду был с командой, а вечером на первую игру вышли.