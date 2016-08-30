Дмитрий Квартальнов: "Если бы Фаст не помог – ЦСКА было бы очень тяжело"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Нефтехимиком" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда хорошо действовала в большинстве. Также Квартальнов отметил, что команда полностью провалила третий период, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Здорово, что мы сегодня победили, взяли три очка. Большинство сегодня сработало получше. Хотя первый период нам не понравился. Но я хочу сказать, что мы провалили весь третий период и если бы Фаст нам не помог – было бы очень тяжело. Соперник здорово добавил и мы били не готовы к такой игре. По поводу этого моменты есть большие вопросы.