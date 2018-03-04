Дмитрий Квартальнов: "Думаю, что Коледов получил серьезную травму"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после победы над "Торпедо" (2:1) во втором матче серии плей-офф отметил, что команде повезло забросить победную шайбу в конце встречи. Также специалист заявил, что защитник Павел Коледов получил серьезную травму после силового приема Степана Захарчука.
– Очень тяжелая игра для нас. Опять первыми пропустили, надо что-то пересмотреть. Понимаем, что впереди выезд, в Нижнем Новгороде площадка меньше, поэтому агрессии будет еще больше. Равная борьба, нам в конце повезло с голом.
– Коледов не вернулся в игру. У него что-то серьезное?
– Думаю, что да. Точная информация будет завтра, сейчас проходит обследование.
– Когда Черепанов получил десятиминутный штраф, насколько тяжело было доигрывать такую концовку в пять защитников?
– Мы к этому готовы, ребята к этому готовы. Ничего страшного, это нормально.
– Фактор усталости и второй игры за два дня сказался на действиях в большинстве, в том числе, по ходу большого штрафа у гостей?
– Нам нужно что-то поменять, "Торпедо" нас тоже разбирает.
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http://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Lokomotiv-Torpedo-6099