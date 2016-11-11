Дмитрий Квартальнов: "Допустили очень много неигровых удалений"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения от "Локомотива" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда допустила слишком много удалений. По словам наставника, подопечные проиграли стыки и борьбу.

– Очень много удалений. Для нас это проблема. Очень много неигровых удалений, которые можно убрать, – цитирует Квартольнова пресс-служба ЦСКА. – По самой игре: проигрывали стыки, борьбу. В конце пытались что-то создать, но это была уже агония.

Следующая игра и соперник будут очень серьезными, будем работать над своими недочетами.

У нас давно не было таких игр по накалу и борьбе. Я бы с удовольствием поиграл против "Локомотива" четыре игры в году.

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