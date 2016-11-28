Дмитрий Квартальнов: "Динамо" победа была нужнее, чем ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения от "Динамо" (2:3Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на то, что в его команде не нашлось лидера, который взял бы в трудный момент повел команду за собой. Также Квартальнов подчеркнул, что в ЦСКА есть проблемы с составом, но над этим ведется работа, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Сегодня "Динамо" победа была нужнее, – подчеркнул Квартальнов. – Они больше хотели победить, чем мы, – рассказал Квартальнов. – Не такую команду я хотел сегодня увидеть, какой мы предстали. Понимаю, что произошло. В таких матчах кто-то должен брать на себя тяжелое бремя лидера. Но этого не получилось. Хотя ребята молодцы, дотерпели, забросили шайбу, а в серии буллитов не повезло.

– Скотт пропускал матч из-за болезни, получается, что у вас и легионеров-то сейчас нет в составе.

– Два ведущих игрока выбыли надолго. Мы увидим Яна Муршака и Стефана Да Коста после нового года. Никогда не скажу, что у нас команда слабая. У нас хорошая молодежь. Они должны играть с сильными соперниками и показывать себя. Есть проблемы с составом, но мы над этим работаем.

– Как прокомментируете эпизод с клюшкой в ваших руках?

– Я просто хотел, чтобы арбитр подошел. Сделал судьям замечание только тогда, когда они у нас увидели нарушение численного состава, которое было малые доли секунды, а вот когда "Динамо" 20 секунд играло, то они не сразу это заметили.