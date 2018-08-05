Дмитрий Квартальнов: "Денисенко точно получит свой шанс"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов сообщил, что нападающий Григорий Денисенко в предстоящем сезоне будет играть за основную команду.

Форвард дебютировал в КХЛ в марте, приняв участие в четырех матчах плей-офф. Денисенко, которому в июне исполнилось 18 лет, летом был выбран "Флоридой" в первом раунде драфта НХЛ под 15-м номером.

- Не надо удивляться, что вторым вратарем у нас будет 20-летний парень (Илья Коновалов). У нас вообще команда будет молодая, много ребят 1998, 1999, 2000 года будет играть. Денисенко будет играть за "Локомотив" в этом сезоне. Шанс свой он точно получит, все зависит от него, - цитирует "РИА Новости" Квартальнова.