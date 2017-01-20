Дмитрий Квартальнов: "Да Коста будет играть против "Спартака"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов заявил, что французский форвард Стефан Да Коста может принять участие в ближайшем матче армейцев в регулярном чемпионате КХЛ. Сегодня 27-летний хоккеист приступил к полноценным тренировкам. Он получил травму 15 октября прошлого года в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" (3:2) и с тех пор не выходил на лед. В текущем сезоне Да Коста сыграл в 17 матчах и набрал 11 (5+6) очков.

– Да Коста будет играть против "Спартака" в понедельник, не целый же год ему пропускать, – цитирует "Р-Спорт" Квартальнова.