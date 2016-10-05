Дмитрий Квартальнов: "ЦСКА знал, что у "Медвешчака" короткая скамейка"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Медвешчаком" (5:2) остался доволен итогом встречи. Наставник отметил, что армейцы смогли воспользоваться короткой скамейкой соперника.

– Рад, что выиграли матч, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Квартальнова. – Мы знали, что у "Медвешчака" короткая скамейка, поэтому попросили ребят сыграть активнее.