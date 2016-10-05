11:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов: "ЦСКА знал, что у "Медвешчака" короткая скамейка"

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Медвешчаком" (5:2) остался доволен итогом встречи. Наставник отметил, что армейцы смогли воспользоваться короткой скамейкой соперника.

– Рад, что выиграли матч, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Квартальнова. – Мы знали, что у "Медвешчака" короткая скамейка, поэтому попросили ребят сыграть активнее.

Дополнительная информация

http://www.cska-hockey.ru/news/Dmitrij_Kvartalnov_i_Konstantin_Alekseev__o_matche_Medveshchak__CSKA

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