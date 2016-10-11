Дмитрий Квартальнов: "ЦСКА сейчас нужны лидеры"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения от "Йокерита" (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что у его команды сейчас тяжелая полоса, а также посетовал на нехватку лидеров. Это поражение стало для армейцев третьим кряду, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.
– Поздравляю соперников с победой. Была бездарная, блеклая игра с нашей стороны, уже не первый матч, к сожалению, – подчеркнул Квартальнов. – Ничего нового не скажу, нужно работать, искать в себе силы. Для нас сейчас тяжелое время, но мы сами в него зашли, устроили себе проблемы. Нужно из них выходить, но пока не получается этого сделать. Будем работать.
– Что происходит с вашей командой? Игроки снизили требования?
– Это просто безобразие. Откуда берутся лидеры команды? Игрок растет, но он же автоматически не становится лидером. Лидер должен в непростой момент взять на себя, вытащить. Это и есть лидер команды.
– Радулов не вытаскивал в очень непростые моменты.
– Он как раз был одним из таких игроков. Нам сейчас нужны лидеры. Мы хотим их видеть. Мы никогда не переходим на персоналии, но в последних матчах их нет. Есть молодые ребята, есть шанс, берите лидерство на себя. Это нам нужно.
Ралпачан Фляйшманъ
а в начале сезона говорили ©, что подписаны прекрасные канадские легионеры, что есть прекрасная молодежь. в итоге лоханки "6 сливов в 7 играх" шутя выносят в Москве. крамольная мысль: а может не в лидерах дело то?
23:20
prosvet81
а как можно взять на себя лидерство если тебе говорят добежать в угол площадки и накинуть на пятак шайбу..либо вывести ее на синюю на защитника , и бежать опять же на пятак ее там подбирать. как можно взять лидерство когда в команде запрещено обыгрывать один в один и отдавать горизонтальные передачи на свободные зоны...а нужно пробросить шайбу себе на ход в чужую зону и попытаться там вылезти с ней на пятак . если просела физика так и скажи что загнал команду нет сил...а унылая болтовня про каких то лидеров это для девочек репортеров типа Мироновой. у тебя два звена хороших легов , двое из которых прекрасные снайперы + Попов , Петров ...кто тебе еще нужен?!
23:15
spetrov
Банальные в общем-то слова.
22:45