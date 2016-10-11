Дмитрий Квартальнов: "ЦСКА сейчас нужны лидеры"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения от "Йокерита" (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что у его команды сейчас тяжелая полоса, а также посетовал на нехватку лидеров. Это поражение стало для армейцев третьим кряду, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Поздравляю соперников с победой. Была бездарная, блеклая игра с нашей стороны, уже не первый матч, к сожалению, – подчеркнул Квартальнов. – Ничего нового не скажу, нужно работать, искать в себе силы. Для нас сейчас тяжелое время, но мы сами в него зашли, устроили себе проблемы. Нужно из них выходить, но пока не получается этого сделать. Будем работать.

– Что происходит с вашей командой? Игроки снизили требования?

– Это просто безобразие. Откуда берутся лидеры команды? Игрок растет, но он же автоматически не становится лидером. Лидер должен в непростой момент взять на себя, вытащить. Это и есть лидер команды.

– Радулов не вытаскивал в очень непростые моменты.

– Он как раз был одним из таких игроков. Нам сейчас нужны лидеры. Мы хотим их видеть. Мы никогда не переходим на персоналии, но в последних матчах их нет. Есть молодые ребята, есть шанс, берите лидерство на себя. Это нам нужно.