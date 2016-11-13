Дмитрий Квартальнов: "ЦСКА повезло в серии буллитов"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над московским "Динамо" (5:4 Б) отметил хорошее начало матча для своей команды. Также специалист отказался комментировать решение руководства выставить на драфт отказов Йонаса Энлунда.

– Вчера встретился с Андреем Софроновым, – сказал Квартальнов. – Он говорит, проиграли в Ярославле, менял сегодня часы. Если серьезно, мы очень довольны победой. Были интересные буллиты, хорошая игра, хорошее начало матча, а потом все развернулось в другую сторону. Была быстрая, контактная игра, которая понравилась болельщикам. Нас с победой, где-то повезло с буллитами.

– Почему Энлунда выставили на трансфер?

– Здесь пресс-конференция по игре ЦСКА с "Динамо".

– Но он же мог сыграть.

– Он на драфте отказов. Мы приняли такое решение. Сергей Федоров – наш менеджер. Он все эти вопросы решает, как губка впитывает, а мы здесь, держимся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)