Дмитрий Квартальнов: "ЦСКА помогли легкие голы в начале встречи"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над минским "Динамо" (7:2) прокомментировал игру нападающего Вячеслава Основина, забросившего первую шайбу, а также отметил, что армейцы серьезно готовились к встрече с минским "Динамо".

– Я хочу сказать, что Крэйг Вудкрофт сделал хорошую команду, которая выигрывает у многих соперников. Мы серьезно готовились к этому матчу. Немного не получалось в предыдущих встречах, но ребята старались, хотели многое доказать. У нас была хорошая команда, и мы довольны, что победили. Наверное, помогли легкие голы вначале встречи. Потом мы стали действовать хорошо. Игра нам давалась.

– Прокомментируйте решение дать отдохнуть Ожиганову во втором периоде, и как оцените игру Основина?

– Что касается Ожиганова, там были чисто воспитательные моменты. А Слава Основин – молодец. Ему тяжело. У нас совершенно другая игра, чем та, в которую он играл в Челябинске. Парню надо привыкнуть. Основин здорово помог команде внизу ("Звезде" прим. ред). Сыграл неплохо. Для него это тоже опыт. Он все понимает. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)