Дмитрий Квартальнов: "ЦСКА пока идет с пробуксовкой"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Красной Звездой Куньлунь" (3:0) подчеркнул, что армейцы делали ставку на быстрый гол. По его словам, на данный момент красно-синие действуют с "пробуксовкой".

- Три очка взяли, это хорошо, - начал Квартальнов. - Мы хотели действовать агрессивно и забить быстрый гол, но не получилось. Нужно отдать должное "Куньлунь". Они хорошо сражались, колко контратаковал. У нас пока не звенящее состояние, идем чуть-чуть с пробуксовкой. Здесь нам, конечно, помогает вратарь. Он молодец, сыграл на ноль второй матч подряд. Это здорово. Соперник отлично сражался. В общем, как получилось, так получилось.

- Когда Иван Телегин будет играть? Он уже приехал?

- Да, он приехал. Немного отдохнет.

- В следующей игре его увидим?

- Нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)