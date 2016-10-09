Дмитрий Квартальнов: "ЦСКА нужно пережить этот момент"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения от "Авангарда" (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда не показала своей игры. По его словам, армейцам не хватило результативности.

– Две игры один гол – конечно, мало, – сказал Квартальнов. – Это не то, чего мы хотим, тем более дома. Могу сказать, что сегодня у нас не получилось сыграть в нашу игру. Надо терпеть, работать, здесь один выход – это время. Нужно пережить, переждать. Жаль, что мы проиграли, но что делать? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)