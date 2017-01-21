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Дмитрий Квартальнов: "ЦСКА не ждет ошибок от СКА"

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов заявил, что его команда продолжает борьбу со СКА за первое место в регулярном чемпионате КХЛ. Московские армейцы занимают второе место, отставая от питерцев на 4 очка.

– Ошибок СКА мы не ждем, мы работаем сами, работаем на себя, – приводит "Р-Спорт" слова Квартальнова. – Для нас первое место в регулярном чемпионате имеет значение, оно важно, и мы будем бороться до последнего за победу. Получится или нет – другой вопрос, но для нас это интересно. И я уверен, что всем интересно, все хотят. Знаете, я в эти сказки не верю, когда кто-то говорит, что не хочет победить в регулярном чемпионате. Все-таки это итог семи месяцев кропотливой работы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170121/1115204657.html

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