20:19 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов: "ЦСКА хотел сыграть по-другому, но "Барыс" не дал"

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Барысом" (4:2) отметил, что игра была равной, а также заявил, что находится в поиске оптимальных сочетаний.

– Думаю, что игра не была в одни ворота, – сказал Квартальнов. – Она была практически равная. Грег Скотт два раза добил шайбу на пятаке. Илья Сорокин вытащил пару моментов. Неизвестно, как повернулась бы игра. Мы все-таки хотели сыграть по-другому, но соперник не дал. Идет череда игр, в которых у нас много моментов. Мы победили и это хорошо.

– Вы поставили Телегина в новое звено. Насколько вам понравилось такое решение?

– Посмотрим. Мы еще находимся в поиске оптимальных сочетаний. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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