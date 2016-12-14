Дмитрий Квартальнов: "ЦСКА готов отправить в сборную России еще десять игроков, если нужно"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов подчеркнул, что клуб готов отправить в расположение сборной России столько игроков, сколько необходимо. В состав национальной команды на домашний этап Евротура было вызвано восемь представителей армейцев.

- Если надо будет вызвать еще десять игроков, мы отдадим, - приводит "Р-Спорт" слова Квартальнова. - Только тогда у нас работы не будет в перерыве на матчи сборной. Понятно, что тренировочная работа без восьми основных игроков плюс трех, которые в молодежную сборную уехали, требует корректировки. Но сборная превыше всего.

Ребята получают игровую практику на другом, более серьезном уровне. Команда подстроится. У нас задача - побеждать в каждой игре. Как получается, так получается. Мы играем в свой хоккей. Мы проверяем большое количество молодежи и находимся на таком месте, на котором есть.

Первый раз от вас это слышу (что ЦСКА вновь стал базовым клубом сборной. - Прим. "СЭ"). Обычно говорят, что СКА стал базовым клубом сборной. Там же много травмированных ребят, поэтому у нас кто-то получил шанс.