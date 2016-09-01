Дмитрий Квартальнов: "ЦСКА должен играть в любом составе"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы на "Ак Барсом" (4:2) оценил дебют Артема Чмыхова, а также рассказал об игре вратаря Ильи Сорокина.

– Вы говорили, что молодежь должна цепляться за свой шанс. Как оцениваете игру Артема Чмыхова, который сегодня дебютировал?

– Ребята молодцы. Мы должны играть в любом составе. Артем сыграл неплохо. Мы довольны.

– Вы хвалили вратаря Фаста после прошлой игры. Можете сегодня про Сорокина сказать то же самое?

– Был очень хороший второй гол. Жуков сыграл мастерски, хорошо попал. Нужно было клюшкой сыграть. Там была небольшая ошибка, но винить Илью я не могу, он нам помог сегодня. Это только начало сезона. Мы сегодня выиграли третий период и должны добавлять. Вратари должны нам помогать, что они и делают. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)