Дмитрий Квартальнов: "ЦСКА давно так много не забивал"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Спартаком" (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ оценил возвращение нападающего Стефана Да Коста и игру вратаря Андрея Филоненко. По словам Квартальнова, пока рано делать выводы о состоянии французского форварда, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Ребята молодцы, – начал Квартальнов. – Забили шесть голов. В голевом выражении мы давно так много не забивали. Это здорово.

– Оцените возвращение Да Коста?

– Расскажу один случай. Сыграл один парень хорошо, подходит и говорит: Плохая кобыла берет со старта. Так вот хочется, чтобы Стеф начал со старта хорошо. Сейчас сложно говорить. Может, первая игра и удавалась. Она в принципе удавалась команде. Шайбы стали доходить до ворот. Стефан – мастер, мы его давно ждали. Здорово, что он сразу забил гол в большинстве. Не знаю, будет ли играть в следующем матче. Может, мы пойдем другим путем. Надо посмотреть. Пока не готов сказать, будет он играть или нет.

– По игре вратаря Филоненко что скажите?

– Он вторую игру уже выходит. Мы с ним победили во втором матче подряд. Он – молодец. Находится у нас в обойме. Мы довольны, как он выступает в "Звезде". Парень молодой, свой шанс получит.

– То, что вы его поставили на дерби со "Спартаком" – это его проверка или неуважение к сопернику?

– Нет. Какое неуважение? Если только будут такие мысли – это в обратку оборачивается. Мы за неделю ему сказали, что он будет играть. У нас по плану Сорокин выйдет на следующий матч, а Фаст не совсем готов.