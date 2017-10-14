Дмитрий Квартальнов: "Чувствую, что у "Локомотива" не самая длинная лавка"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после победы над "Ак Барсом" (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен выступлением молодых игроков в этой встрече. Также специалист отметил, что чувствует дискомфорт из-за короткой лавки клуба.

– Хорошая игра с хорошим соперником, – сказал Квартальнов. – В этом сезоне так получалось, что команда проигрывала матчи сильным соперникам. Хорошо, что забили, хорошие голы. Молодежь стала играть так, как мы хотим играть, поэтому все получилось. Работаем дальше, идем дальше.

– Сегодня на игру команды было приятно смотреть. Что вам удалось сделать за короткий срок?

– Тяжело о чем-то говорить в череде игр. Работаем, что-то поменяли. У каждого специалиста свой взгляд, свои моменты. Еще раз хочу поблагодарить Алексея Кудашова за прекрасную работу, хорошую команду сделал, но как получилось, так получилось.

– Сколько времени потребуется на боевое сплочение команды?

– Все в рабочем процессе. Возможно, надо чуть больше времени, но все уже притерлись, все ребята профессионалы, им комфортно работать с любым специалистом.

– У "Локомотива" в этом сезоне не самая длинная лавка. Вы чувствуете какой-то дискомфорт от этого?

– По сравнению с прошлой командой чувствую.