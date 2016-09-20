20:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов: "Барыс" просто прибил ЦСКА"

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (0:4) посетовал на отсутствие заброшенных шайб и отметил, что игра стала для всей команды "холодным душем". Наставник армейцев также подчеркнул, что после этой неудачи ЦСКА предстоит найти себя.

– Поздравляю "Барыс" с победой, – цитирует пресс-служба "Барыса" Квартальнова. – Эта игра стала для нас холодным душем, соперник нас просто "прибил". 0:4 – это очень серьезная пощечина. Мы сегодня были слабее и проиграли по делу. Огорчены результатом и тем, что не забросили ни одной шайбы. Нападающие не сделали ту работу, которую должны были. Нам надо найти себя.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ралпачан Фляйшманъ

все по делу сказал) сделать выводы и стараться не повторять)

21:30

ЦСКА 71

Делайте выводы))) Мы ждём новых побед ЦСКА

21:08

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