Дмитрий Квартальнов: "Барыс" просто прибил ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (0:4) посетовал на отсутствие заброшенных шайб и отметил, что игра стала для всей команды "холодным душем". Наставник армейцев также подчеркнул, что после этой неудачи ЦСКА предстоит найти себя.

– Поздравляю "Барыс" с победой, – цитирует пресс-служба "Барыса" Квартальнова. – Эта игра стала для нас холодным душем, соперник нас просто "прибил". 0:4 – это очень серьезная пощечина. Мы сегодня были слабее и проиграли по делу. Огорчены результатом и тем, что не забросили ни одной шайбы. Нападающие не сделали ту работу, которую должны были. Нам надо найти себя.