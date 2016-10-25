Дмитрий Квартальнов: "Арбитры помогли ЦСКА в конце матча с "Медвешчаком"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов недоволен игрой своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Медвешчаком" (3:1), передает корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС. Специалист не исключил, что в конце встречи арбитры помогли армейцам.

- Не получалось сегодня у нас очень многое, - начал Квартальнов. - Наш вратарь Илюха Сорокин держал в игре. Арбитры, как это ни парадоксально, помогли нам в конце. Я недоволен игрой, командным движением. Было много моментов, которые мы должны делать лучше. Соперник играл неплохо, заставлял нас ошибаться.

- В чем выразилась помощь судей?

- Судьи нам помогли в ситуациях с удалениями хоккеистов "Медвешчака". В тех эпизодах можно было и в нашу сторону дать. Мне, во всяком случае, так показалось со стороны.

- Пять человек у ЦСКА вызывают в первую сборную, еще пять - в молодежную. Как будете справляться?

- Еще и Скотт, и Холлоуэй, и Муршак уедут. Но если есть правила и вызывают сборную, то ругаться что ли? Делаем, как это предписано.