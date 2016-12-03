Дмитрий Квартальнов: "Адмирал" показал ЦСКА, как надо играть в первом периоде"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (3:2 ОТ) отметил напряженный характер встречи. Наставник поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– Довольны результатом, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Квартальнова. – В первом периоде играли тяжело. Соперник показал, как надо играть первый период. Его не смогли занести себе в зачет. Второй и третий получились хорошие. Ребята выложились до конца, и Боженька вознаградил нас голом.