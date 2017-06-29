Дмитрий Курбатов: "Предлагаем существенно увеличить взнос за аккредитацию хоккейных агентов"

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов подчеркнул, что на заседании организации было предложено увеличить взнос за аккредитацию хоккейных агентов. Он также добавил, что было решено создать филиалы ФХР.

– ФХР приняла положения о переходах юниоров и подписании первого профессионального контракта, – отметил Курбатов. – Из новшеств стоит отметить, что тренерам хоккеистов будет полагаться выделение денег после этого соглашения. Также приняли положение об аккредитации хоккейных агентов. Предлагаем существенно увеличить взнос за их аккредитацию. Еще одно решение – создание филиалов ФХР. МКЦ (Межрегиональные координационные центры) не являются подразделениями федерации и слабо выполняют наши задачи. Филиалы – Северо-Запад, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Поволжье. Они будут заниматься проведением региональных соревнований и внедрением программ ФХР. На внеочередной конференции будет окончательно принято решение об их внедрении. (Евгений БЕЛОУСОВ)