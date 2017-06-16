Дмитрий Кугрышев: "Жалею, что вернулся из Америки"

Новичок "Авангарда" Дмитрий Кугрышев подчеркнул в интервью "СЭ", что жалеет о возвращении из Америки. Он отметил, что оно получилось неожиданным.

– Вы уезжали в Америку, но неожиданно вернулись. Жалеете?

– Да, и я всегда так говорю, когда меня об этом спрашивают. Более того, я мог отправиться за океан и после "Сибири", но опять почему-то не решился. И об этом жалею. А возвращение получилось неожиданным не только для вас, но и для меня. У меня был трехлетний контракт с "Вашингтоном", прошло два сезона, я был в Москве, и мой агент попросил, чтобы мне позволили потренироваться с ЦСКА. Юлиус Шуплер посмотрел-посмотрел и предложил остаться, а я почему-то согласился.

– Наверное, из-за того, что из АХЛ вас отправляли даже в ECHL?

– Да, я провел в Южной Каролине всего три дня, сыграл три матча и вернулся. Просто в тот момент я восстанавливался после травмы, а команда отправилась на выезд. Не дома же мне сидеть. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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