Дмитрий Кугрышев: "В матче с "Сибирью" ждали, кто кого переработает"

Нападающий ЦСКА Дмитрий Кугрышев после победы над "Сибирью" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил надежду, что заброшенная шайба придаст ему уверенность. По его словам, для него главное, что команда одержала победу.

- Создавать моменты нам удавалось и что-то реализовали. В обороне мы выкладывались, потому что во втором периоде соперник получил много времени в большинстве. Ждали, кто кого переработает.

- Приятно забросить победную шайбу?

- Я давно не забивал, но самое главное – принес команде победу. Надеюсь, эта шайба придаст мне уверенности.

- Вы играли не первый матч против "Сибири", но может быть, у вас остались какие-то особые ощущения?

- Конечно, ведь я провел там два очень хороших года. С "Сибирью" всегда интересно играть. К тому же, куда бы ни приехала эта команда, их встречает трибуна своих болельщиков.

- Как оцениваете ситуацию в гонке за первое место?

- Никто не собирается загадывать. Мы стараемся победить в каждом матче, а там просмотрим на итоги. Осталось не так много до конца регулярного чемпионата. Будем стараться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)